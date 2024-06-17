В Шекснинском районе два человека пострадали в аварии из-за пьяного водителя

[ Происшествия ]

ДТП произошло сегодня, 21 июня, около 4:20 на пятом километре автодороги автодороги Лукинки – Малыгино – Былино в Шекснинском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где въехал в дерево. Молодой человек находился в это время в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, у него не было водительских прав.

В результате аварии пострадали три человека: пьяный водитель и два его пассажира, 19 и 17 лет. Младшего из парней госпитализировали в больницу. Остальным оказали медицинскую помощь на месте и направили на амбулаторное лечение.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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