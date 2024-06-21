В Вологде появятся восемь новых арт-объектов

Подведены итоги конкурса на получение субсидии для реализации проектов, направленных на преображение туристского центра города.

«Победителем конкурса «Туристский центр города» стал проект «Вологда – кружева времен». Областная столица получит на его реализацию более 45 миллионов рублей федеральных и областных средств. Проект разбит на два этапа: первый предполагает создание восьми арт-объектов, а второй – установку туристских указателей и знаков безопасности», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Новые достопримечательности отразят главные символы областной столицы. Так, «Вологодское мороженое» появится на проспекте Победы; «Вологодское масло» – у Дома вологодского масла на ул. Октябрьской, 11; фигуру «Почтальона» установят рядом с центральным отделением почтовой связи на Советском проспекте, 4; на ромбовидной площади на перекрестке улиц Мальцева и Благовещенской появятся четыре скульптуры – «Гармонист», «Песняры», «Вологодская свадьба» и арт-объект «Букет», вдохновленный знаменитыми строчками из стихотворения Николая Рубцова.

При выборе победителя конкурса жюри, в лице экспертов Департамента культуры и туризма Вологодской области, оценивало качество разработанного проекта и готовность муниципалитета софинансировать его реализацию. Помимо этого, специалисты обращали внимание на комплексный подход в разработке проекта, соответствие предлагаемых архитектурных решений исторической среде и их связь с историей и брендами города.