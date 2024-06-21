Юный устюжанин получил условный срок за ложные сообщения о минировании

[ Происшествия ]

Инцидент произошел вечером 19 января. Компания молодых людей отдыхала и употребляла алкоголь в квартире в Великом Устюге, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Около 23 часов ребята решили прогуляться.

В какой-то момент одному из молодых людей – 19-летнему устюжанину – стало скучно, и он со своего телефона совершил четыре звонка на номер 112. Первый раз молодой человек сообщил о вооруженном нападении неустановленных лиц на компьютерный клуб на улице Кирова, второй раз – о нападении на бассейн на улице Кузнецова, третий раз – о нападении и заложенном взрывном устройстве снова в компьютерном клубе, и напоследок – о заложенном взрывном устройстве на территории Великоустюгской ЦРБ.

Сотрудники дежурной части ОМВД России «Великоустюгский» сообщения зарегистрировали и немедленно организовали проверку с привлечением иных органов власти. Сообщения, естественно, оказались ложными.

Личность звонившего установили сотрудники УФСБ России по Вологодской области. Устюжанина обвинили в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

На суде молодой человек вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. 

Великоустюгский районный суд признал устюжанина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать и обратить в доход государства мобильный телефон, с которого подсудимый осуществлял звонки, а также взыскал с устюжанина в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 13943,75 рублей.

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