В Вологде половина моста через реку Шограш доступна для движения

[ Общество ]

В областном центре завершился ремонт правой половины моста через реку Шограш в створе улицы Можайского. Сейчас там возобновлено движение транспорта.

Капитальный ремонт моста начался в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено 133 миллиона рублей. На правой половине моста подрядчик ООО «Еврострой» заменил конструкции моста, опоры, балки, поменял ограждения и уложил износоустойчивый асфальт, соответствующий ГОСТам. 

На данный момент подрядчик приступил к работам на второй половине моста. Специалисты ведут работы по фрезерованию старого покрытия. По контракту завершить все работы необходимо до ноября 2024 года.    

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также ремонтируют путепровод на ул. Панкратова и Кувшиновский мост. Работы на объектах завершат в 2024 году. В начале июня после капитального ремонта запустили движение по мосту через реку Содему на ул. Челюскинцев. Также запланировано приступить к капитальному ремонту мостовых переходов через реку Содему на улице Козленской и через реку Шограш в Осановском проезде, сейчас для этих участков разрабатывают проектную документацию. Окончание работ по этим мостовым сооружениям – в 2025 году.

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Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

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