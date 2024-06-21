Вологжане завоевали пять медалей всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Пять медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые, завоевали вологжане на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди спортивных школ, которые проходят в Туле с 17 по 23 июня.
Участие в турнире принимают спортсмены из 13 регионов. Они состязаются в классическом троеборье: жим, приседание и становая тяга.

Алексей Голубев одержал красивую победу в весовой категории до 59 кг. в возрастной группе 14-15 лет. Борьба шла до последнего подхода и в результате юноша взял вес больше, чем в 6 раз превышающий собственный - 380 кг.
Виктор Ковалёв взял золотую медаль в весовой категории до 83 кг. среди юношей 16-17 лет. В сумме вологжанин поднял 505 кг. 8 из 9 подходов для Виктора стали успешными.

Череповчанин Матвей Федяшов занял второе место в весовой категории до 59 кг. в возрастной группе 14-15 лет и третье место в абсолютном зачете.

В этой же возрастной группе (14-15 лет) бронзовую медаль турнира увозит Даниил Волков. Отметим, что оба спортсмена являются воспитанниками «Спортивной школы олимпийского резерва №3».

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