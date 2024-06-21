Лесовоз снес легковушку в Вашкинском округе

Крупная авария произошла накануне вечером на территории Вашкинского округа. На 170-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск лесовоз снес легковую машину.

Как пояснили в региональном УМВД, автомобиль Форд Фокус, которым управлял 22-летний молодой человек, при выезде со второстепенной дороги со стороны деревни Пиньшино не предоставил преимущество лесовозу Вольво. В результате грузовой автомобиль фактически протаранил легковушку.

В аварии пострадали пять человек, находившиеся в легковом автомобиле – водитель, пассажир ровесник, а также три молодые девушки. Все пострадавшие с травмами доставлены в больницу.