СЖД меняет расписание вологодских пригородных поездов

Северная железная дорога меняет расписание ряда пригородных поездов, следующих из Вологды и обратно. Изменение расписания связано с проведением ремонтных работ на путях.

В частности, до 30 июня сдвигается расписание утреннего поезда из Череповца, утреннего и вечернего поезда из Буя в Вологду и обратно, а также до 5 августа вечернего поезда Вологда-Череповец.

«Вечерний поезд Бабаево – Вологда будет отправляться раньше 30 июня, 12, 21, 27 июля, 2, 11, 17, 23 августа, 1 и 7 сентября», - также уточнили в пресс-службе вологодского отделения СЖД.

Пассажиров просят внимательно следить расписанием движения пригородных поездов.