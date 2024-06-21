Ремонтные работы на пяти улицах начались в Вологде

[ Общество ]

Ремонтные работы начались в Вологде сразу на пяти улицах. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ремонтируют улицы Карла Маркса, Текстильщиков, Кувшиновскую, Вологодскую и два участка улицы Луначарского.

В частности, на Луначарского отремонтируют участки от моста через реку Вологда до улицы Вологодской, а также от улицы Клубова до улицы Рыбной. Также начались работы на улицах Кувшиновская-Вологодская от улицы Рыбной до улицы Луначарского. Всего на эти ремонтные работы выделено более 106 млн рублей.

Еще 80 млн рублей выделено на ремонт участка улицы Карла Маркса от Фрязиновской до Саммера. Подрядчиком всех ремонтных работ выступает ООО «Магистраль».

На ремонт улицы Текстильщиков выделено почти 100 млн рублей. Там отремонтируют участок до дома №39. На этой улице ремонтные работы проводит ООО «Дорожное управление».

Согласно контракту, все работы подрядчики должны завершить в августе этого года.

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