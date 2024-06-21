Вологжанин купил лотерейный билет в магазине и выиграл 1,5 млн рублей

[ Общество ]

Житель Вологодской области Сергей Нечаев выиграл 1,5 млн рублей, купив лотерейный билет в одном из продуктовых магазинов. Как сообщает сайт «Столото», в магазин Сергей пришел за продуктами к праздничному столу по случаю приезда племянника. Мужчина попросил кассира заодно выбрать ему три билета моментальной лотереи.

«Стер защитный слой, не отходя от кассы. Когда узнал о победе, сначала растерялся, - говорит победитель.

Сообщается, что Сергей работает оператором кормоцеха на сельхозпредприятии. Уже несколько лет семья строит большой дом на участке и все свободное время Сергей занимается строительством. По его словам, выигранные деньги помогут ему с завершением стройки.

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