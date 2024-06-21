Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Вологде

Сегодня ночью на улице Ленинградской погиб пешеход. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, происшествие случилось около корпуса №3 дома №71.

Там примерно в 2 часа ночи такси Фольксваген Поло, которым управлял 48-летний мужчина, сбил 43-летнего пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Судя по видео, опубликованному в группе Baza.net, пешеход был не в очень адекватном состоянии и пытался перейти дорогу, но потом вернулся обратно и пошел вдоль проезжей части.

Потерпевший скончался от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.