Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Вологде

[ Происшествия ]

Сегодня ночью на улице Ленинградской погиб пешеход. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, происшествие случилось около корпуса №3 дома №71.

Там примерно в 2 часа ночи такси Фольксваген Поло, которым управлял 48-летний мужчина, сбил 43-летнего пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Судя по видео, опубликованному в группе Baza.net, пешеход был не в очень адекватном состоянии и пытался перейти дорогу, но потом вернулся обратно и пошел вдоль проезжей части.   

Потерпевший скончался от полученных ранений до приезда бригады скорой помощи.

 

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ДТП погиб в аварии
видео: Baza.net
 

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