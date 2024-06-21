Экс-заведующая детсада получила условный срок за привязывание ребенка к стулу

В Соколе вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которая обвинялась сразу по трем статьям Уголовного кодекса – превышение должностных полномочий с применением насилия, присвоение чужого имущества, а также подлог.

Как рассказали в прокуратуре области, женщина неоднократно привязывала малыша к стулу пеленкой, чтобы подавить его чрезмерную активность. Помимо этого, она давала указания воспитателям поступать так же.

«Кроме того, в период с 2018 по 2023 годы подсудимая незаконно издала приказы о приеме на работу в детский сад на различные должности пятерых своих родственников, которые фактически трудовые функций не исполняли. С целью придания видимости законности своих действий, подсудимая вносила в табели учета рабочего времени работников учреждения заведомо ложные сведения об отработанном им времени», - рассказали в надзорном ведомстве.

В общей сложности таким образом она экс-заведующая присвоила более 750 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб.

Суд приговорил ее к трем годам условного срока, а также оштрафовал на 120 тысяч рублей. Помимо этого, она должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей несовершеннолетнему потерпевшему.