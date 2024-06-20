Железнодорожный переезд в Грязовце закроют сегодня ночью

В ночь на 21 июня в Грязовце закроют движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд.

Переезд будет закрыт с 22.00 20 июня до 3.30 21 июня. Это связано с проведением ремонтных путевых работ.

«Будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд 448 км автомобильной дороги Грязовец – Покровское. Объезд возможен по автодороге Вологда – Ростилово, через Пирогово», - уточнили в пресс-службе вологодского отделения СЖД.

Автомобилистов просит с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать закрытие переезда при планировании поездки.