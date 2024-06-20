Голосование за участников фестиваля «Каменный мост» проходит в Вологде

В Вологде проходит голосование за участников фестиваля музыкального молодежного творчества «Каменный мост». Его победители выступят на праздновании Дня города. Также в рамках проекта будет вручен приз зрительских симпатий. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно в группе в соцсети «ВКонтакте» или во время выступления музыканта на площадке, опустив бюллетень в специальную урну.

«Ребята выступают на Каменном мосту и в скейт-парке «Яма» в вечернее время. Всего на участие в проекте заявились более 40 индивидуальных исполнителей и музыкальных коллективов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Свои таланты уже продемонстрировали более 30 молодых музыкантов. Посмотреть на выступления артистов вологжане приходят целыми семьями. Также в этом году мы впервые проводили мастер-классы для участников по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и подбору репертуара», – рассказала директор Городского Дворца культуры Ирина Маслова.

В фестивале «Каменный мост» принимают участие вологжане от 16 до 35 лет. На первом этапе организаторы принимают заявки и занимаются отбором участников. На втором этапе певцы и музыканты выступают перед вологжанами на Каменном мосту с 17.00 и в скейт-парке «Яма» с 18.00.