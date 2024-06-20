Череповчанин до смерти избил собутыльника

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По данным следствия, 14 апреля этого года череповчанин вместе со своим новым знакомым распивал алкоголь у себя дома на улице Архангельской. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, и 32-летний хозяин избил гостя, причинив травму живота. После этого злоумышленник вызвал скорую помощь, однако мужчина был уже мертв.

В ходе расследования череповчанин полностью признал вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.