В одном из домов Нюксеницы из-за грозового разряда загорелся холодильник

О возгорании стало известно вчера утром, в начале одиннадцатого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Пожар начался в двухквартирном доме №5 на улице Славянской в Нюксенице.

Владелец одной из квартир услышал раскат грома, после чего во всем доме отключилось электричество. Со стороны соседней квартиры мужчина почувствовал запах дыма и вызвал пожарную службу.

Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в районе кухни и горящий холодильник. Пожар удалось потушить на площади 15 квадратных метров. К счастью, в квартире в тот момент никого не было.