Более 30 новых автобусов дополнили автопарк «ПАТП №1» в Вологде

Торжественная церемония передачи автобусов состоялась вчера, 20 июня, в областной столице.

«Цена контракта на поставку 31 нового автобуса составила более 490 миллионов рублей. На эти цели были выделены средства инфраструктурного бюджетного кредита. Новые автобусы заменят машины, срок эксплуатации которых подходит к завершению, и будут курсировать по самым востребованным городским маршрутам», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Каждый автобус вмещает 96 человек, в том числе предусмотрено 29 мест для сидения.

Машины оснащены современным оборудованием: системой спутниковой навигации, тахографом, электронной системой отображения маршрута, системой учета пассажиров, автоинформатором, видеокамерами, медиа-системой. Помимо этого, для маломобильных групп населения предусмотрены устройства, позволяющие осуществлять въезд и выезд в кресле-коляске.