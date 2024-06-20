Андрей Накрошаев назвал сроки появления горячей воды в Южном районе Вологды

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев назвал дату, когда в кранах жителей южного района города появится горячая вода. Накануне, напомним, представитель ТГК-2 был вызван «на ковер» врио губернатора Георгия Филимонова за срыв сроков окончания ремонтных работ теплосети. Из-за этого горячая вода, которая должна была появиться в кранах вологжан еще вчера, так не появилась.

«В часть домов с 20 июня будет подана горячая вода, управляющие компании отрабатывают, в течение дня теплоноситель будет подключен. В оставшихся 104 домах появится не позднее второй половины дня 27 июня», - пояснил Андрей Накрошаев.

По его словам, подрядная организация обещала в срок до 24 июня завершить монтаж трубопровода, а до 27 июня провести все гидравлические испытания. Для ускорения процесса ремонта трубопровода подрядчик пообещал увеличить с 15 до 22 работников на объекте.  

Теги:
горячая вода ТГК-2
 

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