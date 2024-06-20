На фестивале «Голоса истории» впервые покажут спектакль с тифлокомментированием

27 июня на основной сцене Вологодского театра кукол «Теремок» представят мюзикл «Удачи, Марк!», адаптированный для людей с нарушением зрения. Спектакль входит в специальную программу театров кукол «Истории+» XVI Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

Музыкальную постановку «Удачи, Марк!» режиссера Ольги Шайдуллиной представили в этом творческом сезоне. Песни написаны специально для молодых ведущих артистов «Теремка». Они не только управляют куклами, но и поют сложные вокальные партии, играют на музыкальных инструментах. Главная тема спектакля – буллинг в старших классах школы. В центре сюжета – парень, который решил сопротивляться агрессии и не заметил, как сам стал источником ответной агрессии.

Для зрителей с нарушением зрения спектакль адаптировала Ольга Плисс – руководитель литературно-драматургической части театра, тифлокомментатор высшей категории. Она является единственным подобным специалистом в Вологодской области. Тифлокомментирование позволит незрячим людям погрузиться в художественный мир театра. В паузах, перерывах между репликами действующих лиц тифлокомментатор лаконично описывает пространство сцены, действия героев, расположение предметов, дает необходимые пояснения о происходящем на сцене. Тифлокомментарий звучит в наушниках и не мешает остальным зрителям.

Перед премьерой состоится межрегиональный семинар с участием представителей Северо-Западного федерального округа и руководства Всероссийского общества слепых. Организует его Вологодская региональная организация ВОС в рамках реализации проекта для людей с инвалидностью по зрению «Инклюзивный марафон». Темой семинара станет «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью по зрению Северо-Западного региона и Вологодской области».

Представители Вологодского «Теремка» поделятся с участниками семинара положительным опытом адаптации спектаклей для людей с нарушением зрения. Театр стал первопроходцем по тифлокомментированию в нашем регионе. Первый такой спектакль здесь появился в 2021 году.

12+