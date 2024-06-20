Уроженца ЛНР обвинили в краже золота на 1,7 млн рублей у жительницы Тотьмы

[ Общество ]

В Тотьме вынесен приговор 31-летнему уроженцу ЛНР, который признан виновным в краже золотых изделий почти на 2 млн рублей. Золото было похищено из ломбарда, принадлежащего местной предпринимательнице.

Как было установлено во время следствия, мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая работала товароведом в ломбарде, дождался, пока она уснула, взял ключ от сейфа и украл 3 планшета с ювелирными изделиями.

Задержали подозреваемого в краже спустя несколько дней в Вологде, где он пытался продать украденное. Как выяснилось, мужчина был осужден за аналогичное преступление в ЛНР, однако во время отбывания наказания сбежал и отправился в Вологодскую область.          

Тотемский суд признал его виновным в краже и отправил в колонию строгого режима на 6 лет.

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фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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