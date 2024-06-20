На фестивале «Город ремесел» в Вологде впервые пройдут «КиноВечоры»

С 27 по 30 июня в областном центре пройдет X Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел». Он станет частью губернаторского проекта «Лето Русского Севера». В рамках фестиваля впервые пройдет кинопроект «КиноВечора» – «Сила внутри: малые тайны большой страны». Вологжанам и гостям города покажут документальные и анимационные фильмы о ремеслах, особенностях культуры разных народов, местах силы и красоте России.

В четверг, 27 июня, в Консисторском дворике в 22:00 пройдет показ фильма «Тонкой нитью» (12+) режиссера Софьи Горленко. Это полнометражный фильм, созданный в экспериментальном жанре на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием местных жителей пяти регионов России.

В пятницу, 28 июня, в сквере на набережной реки Вологды (между памятником букве «О» и скамьей «Посидим-поокаем») состоятся детские сеансы – показы анимационных фильмов о ремеслах: с 12:40 до 13:00 и с 15:30 до 16:00.

В этот же день с 17 до 18 часов вологжане увидят киноальманах «Уникальные промыслы Вологодской губернии» (0+). Съемки проводились летом в Череповецком районе и Кирилловском округе, в ремесленных мастерских героев фильма, на площадках фестиваля «Город ремесел», в Музее кружева и мастерской кружевоплетения ЦНК. Фильм создан региональной кинолабораторией, в составе профессиональных режиссеров-кинодокументалистов и вологжан – библиотекарей, музейщиков, журналистов, студентов, блогеров из Вологды, Нюксеницы и Грязовца. Проект реализован «Кинокомпанией Шемякина» (Москва) при участии режиссеров Анны Голиковой, Светланы Харчевиной, Елены Алферовой, продюсера Владимира Голикова, киноведа Андрея Шемякина в партнерстве с Центром народной культуры Вологодской области. В киноальманах вошли пять картин. Каждая рассказывает о ремеслах и промыслах Вологодчины. Фильмы раскрывают секреты вологодского кружева, кузнечного искусства, художественной обработки бересты, керамики, резьбы по дереву. Все фильмы сняты в жанре интервью с мастерами Вологодской области.

Также 28 июня в Консисторском дворике в 22:00 пройдет показ документального фильма «Женщины Алтая» (6+) режиссера Ирины Муромцевой. Четыре героини живут в разных уголках Горного Алтая, каждая из них накрепко связала с ним свою судьбу. Им он не только помог найти путь к себе, но и дал возможность помогать другим. А в 23:00 состоится показ документального кино «Малые народы большой страны. Камчатка» (12+) режиссера Якова Юровицкого. В фильме рассказывается о мифологии, фольклоре, языках, религиях и быте коренных малочисленных народов Камчатки,

В субботу, 29 июня, в сквере на набережной реки Вологды состоится детский сеанс – с 15:00 до 15:30. А с 17 до 18 часов покажут фильм «Книга моря» (12+) режиссера Дмитрия Вахрушева.