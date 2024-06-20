Житель Бабаевского округа едва не сгорел заживо во время уборки участка

[ Происшествия ]

Житель Бабаевского округа едва не сгорел заживо, когда прибирался на своем участке. Происшествие случилось накануне в деревне Володино.

По информации регионального управления МЧС, во время уборки участка 34-летний мужчина собрал весь мусор и решил сжечь его в ведре. Чтобы сильней разжечь огонь, он долил в ведро бензин.

«Когда он выронил из рук горящую канистру, часть жидкости выплеснулась, и загорелась его одежда. Потушив огонь, мужчина обратился за медицинской помощью», - сообщает пресс-служба управления МЧС.

В настоящее время потерпевший находится с ожогами в больнице.

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