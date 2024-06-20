Здание бывшего вологодского мясного завода «МИМП» выставлено на продажу

В Вологде выставлен на продажу комплекс помещений бывшего мясного завода «МИМП». Объявление о продаже зданий появилось на Авито. Продавец хочет получить от сделки 200 млн рублей.

«Предлагается к покупке пищевое производство, мясокомбинат. Производственно-складской комплекс ООО ТД «МИМП», - говорится в объявлении.

В продаваемом комплексе значатся земельный участок, административное здание, колбасный цех, трансформаторная подстанция, здание холодного склада, а также здание очистных сооружений.

«Высокий трафик, первая линия улицы Преображенского, которая в перспективе будет частью Вологодского транспортного кольца, что обеспечит отличную логистику в любую часть города. На фасаде здания можно разместить эффективную рекламу», - сообщает продавец.

Завод «МИМП» был учрежден вологжанкой Еленой Минаковой в 1997 году. В лучшее время завод считался одним из лидеров мясного производства. С июля 2012 года Елена Минакова перепоручила управление «МиМП» наемным директорам, сама крайне редко бывала в Вологде. С этого времени начались скандальные судебные процессы, которые в конечном итоге привели к банкротству предприятия.

В 2014 году компания «МиМП» была признана банкротом, и вскоре полностью перестала выпускать продукцию.

Кстати, сама Елена Минакова в феврале этого года судом была признана виновной по статье 196 УК – «Преднамеренное банкротство». Ей было назначено наказание в виде трех лет условного срока, но по амнистии она была освобождена от уголовной ответственности, а судимость снята.

В начале июня Вологодским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор городского суда. Областная Фемида сняла арест, наложенный на производственные здания бывшего завода «МИМП», благодаря чему появилась возможность выставить их на продажу.

С самой Елены Минаковой через гражданский суд бывшее руководство предприятия теперь может взыскать более 25,7 млн рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преднамеренным банкротством.