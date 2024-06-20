ФК «Череповец» всухую разгромил ярославский «Шинник»

ФК «Череповец» продолжает идти без потерь в чемпионате 3 лиги «Золотого кольца». Накануне череповчане на выезде разгромили молодежную команду ярославского «Шинника» со счетом 5:0, одержав четвертую победу из четырех возможным. Дублями в матче у жёлто-чёрных отметились Антон Балашов и Кирилл Кульков, ещё один гол на счету Георгия Александрова.

Ещё в одном матче игрового дня встречались костромской «СШ им. Г.А. Ярцева» и «Олимп» из Вологодского округа. Обе команды до этой встречи не смогли набрать ни одного очка, потому матч обещал быть жарким.

Костромичи дважды выходили вперёд и дважды «Олимпу» удавалось сравнивать счёт. Решающий гол уже в компенсированное время забил Елисей Снегирев. Для 16-летнего воспитанника вологодского клуба этот мяч стал первым на взрослом уровне, до этого за «Олимп» он забивал на детско-юношеских турнирах. Итог встречи 2:2, обе команды набрали свои первые очки в чемпионате.

Следующий тур пройдёт 26 июня. ФК «Череповец» примет воспитанников спортивной школы им. Ярцева, а «Олимп» - кировский «Машиностроитель».