Вологжане завоевали два золота чемпионата по фехтованию на колясках

Вологжане завоевали две золотые медали чемпионата России по паралимпийскому фехтованию. Соревнования стартовали накануне в Уфе.

Первый же день принес первые медали нашим спортсменам. Дмитрий Беляев одержал победу в упражнении на шпаге, категория «C». В финале наш спортсмен был сильнее представителя Курской области Александра Курицкого - 15:11.

В финале категории «B» встретились Александр Курзин и Олег Сухотеплый из Москвы. Бой завершился со счётом 15:9 в пользу вологодского фехтовальщика.

Отметим, что впереди ещё 6 соревновательных дней, чемпионат завершится 23 июня.