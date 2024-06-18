Вологжане завоевали два золота чемпионата по фехтованию на колясках

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Вологжане завоевали две золотые медали чемпионата России по паралимпийскому фехтованию. Соревнования стартовали накануне в Уфе.

Первый же день принес первые медали нашим спортсменам. Дмитрий Беляев одержал победу в упражнении на шпаге, категория «C». В финале наш спортсмен был сильнее представителя Курской области Александра Курицкого - 15:11.

В финале категории «B» встретились Александр Курзин и Олег Сухотеплый из Москвы. Бой завершился со счётом 15:9 в пользу вологодского фехтовальщика.

Отметим, что впереди ещё 6 соревновательных дней, чемпионат завершится 23 июня.

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