Житель Шексны попал под уголовную статью за утонувшего череповчанина

В Шексне 66-летний местный житель попал под уголовную статью за гибель череповчанина в реке. Как было установлено, 9 мая мужчина перевозил на моторной лодке «Казанка» с одного берега Шексны на другой двух своих знакомых.

«При воздействии ветра и боковых волн лодка с людьми перевернулась. В результате этого утонул 41-летний житель Череповца», - рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Второй пассажир вплавь добрался до берега и вызвал спасателей, которые вызволили на берег владельца лодки. Тело утонувшего мужчины было обнаружено только через шесть дней.

Как было установлено, перевозка людей на лодке осуществлялась без спасательных жилетов. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.