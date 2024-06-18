Работа вологжанки попала в шорт-лист международного фотоконкурса

[ Культура ]

Вологжанка Марина Никифорова попала в шорт-лист международного фотоконкурса «Свет и Цвет». Марина создала образ Вологды в технике мультиэкспозиции, когда один кадр экспонируется несколько раз и в результате получается эффект прозрачного ледяного экрана. По словам вологжанки. Она с детства интересовалась изобразительным искусством, окончила художественную школу и в настоящее время в фотографии использует художественные приемы. К примеру, съемку через искажающие стекла.   

Как пояснили в пресс-центре конкурса, всего в шорт-лист попали 300 работ финалистов. Все они станут основой экспозиции фестиваля «Свет и Цвет», который пройдет в липецком городе Елец в конце августа.

В финале конкурса будут названы победители в шести номинациях. Всего же на жюри конкурса рассмотрело более 4500 работ из разных городов России и зарубежья.

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