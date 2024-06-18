Андрей Накрошаев показал окончательный проект площади Бабушкина

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев показал окончательный проект площади Бабушкина, на которой в настоящее время проводятся работы в реконструкции.

По его словам, территория станет более функциональной и должна соответствовать площади.

«В первую очередь это именно площадь, а не сквер. По сути, это «въездные ворота» в наш город, здесь центр транспортных потоков, и место должно соответствовать своему прямому назначению», - рассказал Накрошаев.

И.о. мэра также уточнил, что на площади произойдут изменения в озеленении. Часть деревьев экспертами признана аварийными, часть закрывает фасады домов и выглядит неэстетично. Поэтому часть зеленых насаждений была удалена, а вместо них на площади будут высажены 33 дерева, а также 734 кустарника.

«В доработанном проекте делаем акцент на хвойные и лиственные растения. Будем высаживать уже взрослые деревья и кустарники: тую западную, липу мелколистную, можжевельник, ель «нидиформис», горную сосну, котовник, гортензию. Все они невысокие, правильных геометрических форм, тем самым позволяют раскрыть фасады домов, выглядят ухоженно и аккуратно», - также пояснил Андрей Накрошаев.  

Работы по реконструкции площади должны быть завершены уже в сентябре этого года.

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