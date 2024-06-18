В лесу под Вологдой обнаружен медведь

[ Общество ]

В лесах Вологодского округа в районе станции Дикая обнаружен медведь. Вологжанам удалось записать похождения зверя на видео.

Как пишет сообщество «Говорит Вологда» в соцсетях, в районе, где видели медведя – больше 1000 дач. Вологжан призывают быть внимательней во время прогулок по лесу.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года медведь повадился разорять пчелиные улья в районе населенного пункта Майский Вологодского округа. Чтобы обезопасить зверя, охотоведы его усыпили с помощью седативного средства и вывезли спящего на границу Шекснинского, Вологодского и Кирилловского округов.

Теги:
медведь дачи
 

Последние новости

Житель Шексны попал под уголовную статью за утонувшего череповчанина
Работа вологжанки попала в шорт-лист международного фотоконкурса
Андрей Накрошаев показал окончательный проект площади Бабушкина
В лесу под Вологдой обнаружен медведь
Пьяного водителя КамАЗа успели остановить по пути в Вологду из Иваново
Два человека отравились дымом во время пожара в Вологде
Жуткая авария на Панкратова в Вологде: ранены двое
Загранпаспорт нового образца обойдется вологжанам дороже с 1 июля
Приезжим специалистам Вологодского округа выделят земельный участок около работы
Три медали завоевали вологжане на первенстве СЗФО по аджилити