В лесу под Вологдой обнаружен медведь

В лесах Вологодского округа в районе станции Дикая обнаружен медведь. Вологжанам удалось записать похождения зверя на видео.

Как пишет сообщество «Говорит Вологда» в соцсетях, в районе, где видели медведя – больше 1000 дач. Вологжан призывают быть внимательней во время прогулок по лесу.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года медведь повадился разорять пчелиные улья в районе населенного пункта Майский Вологодского округа. Чтобы обезопасить зверя, охотоведы его усыпили с помощью седативного средства и вывезли спящего на границу Шекснинского, Вологодского и Кирилловского округов.