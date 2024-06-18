Пьяного водителя КамАЗа успели остановить по пути в Вологду из Иваново

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Костромским гаишникам позвонил дальнобойщик, следовавший по федеральной трассе Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Мужчина сообщил, что водитель груженого КамАЗа в большой долей вероятности пьян.

Дорожные полицейские остановили нарушителя на 265 километре федеральной трассы. 57-летний житель города Иваново следовал в Вологодскую область. Результаты  освидетельствования показали, что шофер действительно успел принять на грудь. Водитель заявил, что решил расслабиться и выпил на стояке бутылку водки.

Дальнобойщика отстранили от управления транспортным средством. В пресс-службе УМВД по Костромской области уточнили, что ему грозит  штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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