Два человека отравились дымом во время пожара в Вологде

Два человека отравились продуктами горения во время пожара в Вологде. Происшествие случилось накануне в половине пятого дня в доме №67 по улице Чернышевского.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в квартире на первом этаже здания. По приезду первых пожарных расчетов 60-летний хозяин квартиры пытался самостоятельно тушить диван, где находился очаг возгорания.

«Огнеборцы МСЧ России вывели его и его 35-летнюю сожительницу на улицу. Они отравились продуктами горения, но госпитализация им не потребовалась. Еще 6 жителей подъезда вышли на улицу до прибытия пожарных», - рассказали в управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны владельца квартиры.