Загранпаспорт нового образца обойдется вологжанам дороже с 1 июля

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

В Налоговый кодекс России внесены изменения. Меньше, чем через две недели за оформление загранпаспорта нового образца придется заплатить сразу на 20% больше.

Документ для взрослых с 1 июля будет стоить шесть тысяч рублей, для детей до 14 лет - три тысячи (сейчас две с половиной).

В действительности это не критичное повышение: ведь действовать паспорт нового образца будет десять лет. За это время цены могут повыситься еще не раз.

Кроме того, наличие такого документа помогает сэкономить время в аэропорту - и не опоздать на самолет в критической ситуации. Паспорта нового поколения, номера которых начинаются с 76, позволяют пройти контроль в ускоренном порядке - автоматически, без участия пограничников. Следует лишь приложить документ к терминалу и далее следовать инструкциям.

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