Приезжим специалистам Вологодского округа выделят земельный участок около работы

[ Общество ]

Приехавшим специалистам, которые трудоустроятся в Вологодском округе, выделят земельный участок недалеко от места работы. Соответствующие поправки в областной закон рассмотрены сегодня в Законодательном собрании Вологодской области.      

Сейчас в перечень муниципальных образований Вологодского округа, где предоставляются земельные участки, входят территории бывших сельских поселений Кубенское, Подлесное, Новленское и Старосельское. Другие территории округа в перечне отсутствуют. Как рассказали в пресс-службе ЗСО, из-за этого специалисты не могли получить землю для ИЖС на этих территориях.

В поправках в закон на территории всего Вологодского округа земля будет доступна для предоставления земельных участков приезжим специалистам.

«Поправки в закон области обеспечат возможность получения гражданами земельных участков на всей территории Вологодского округа. Это хорошая поддержка специалистов, приезжающих трудиться в сельскую местность и желающих иметь жилье непосредственно рядом с работой. Кроме этого, это еще один инструмент для улучшения вопроса кадрового дефицита», - прокомментировал председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Заксобрания Александр Гордеев.

Земельные участки будут предоставляться исключительно в границах территории, к которой относится место работы специалиста.

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