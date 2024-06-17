Три вологодских муниципалитета обязаны демонтировать рекламные конструкции

Три муниципалитета Вологодской области получили предупреждение от антимонопольной службы на демонтаж рекламных конструкций. Как пояснили в антимонопольном органе, по закону о рекламе муниципалитеты могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания об их демонтаже, а также контролировать ход их исполнения.

В настоящее время администрации Сямженского округа выдано предписание демонтировать незаконную рекламную конструкцию, установленную на трассе Москва-Архангельск, администрация Сокольского округа обязана демонтировать конструкцию, установленную в Соколе. Администрация Кирилловского округа обязана демонтировать сразу две рекламные конструкции, одна из которых установлена на въезде в Кириллов, другая в придорожной полосе вдоль дороги Кирилов-Горицы.

Демонтировать незаконную рекламу муниципалитеты обязаны до 1 августа