Георгий Филимонов нацелился на экономический рывок

В Вологде начала работу стратегическая сессия, в рамках которой поставлена задача подготовить социально-экономическое развитие региона на ближайшие 5 лет. Кроме представителей регионального правительства, в ней принимают участие академик РАН Сергей Глазьев, доктор экономических наук Михаил Делягин и аналитик Михаил Хазин.

Как рассказал на своей странице в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, в рамках стратегической сессии будут проведены 33 круглых стола по семи национальным целям указа президента Владимира Путина. Среди них – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие, технологическое лидерство и ряд других.

«Наша главная задача - подготовить проект конкретных практических шагов, которые позволят Вологодчине совершить экономический рывок. Осязаемые результаты наши жители должны увидеть уже в ближайшие годы», - рассказал Георгий Филимонов.

По окончанию работы сессии будет запущено обсуждение итогового документа по всех муниципальных образованиях.