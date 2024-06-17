7 млн рублей отдали мошенникам сокольские инвесторы

В Соколе несколько человек, желающих заработать на криптовалюте, перевели мошенникам более 7 млн рублей. Первоначально жулики вышли на 49-летнего местного жителя, который впоследствии втянул в авантюру подругу, друзей и коллег.

Как пояснили в региональном УМВД, мужчине позвонил в конце марта неизвестный и предложил заработок на продаже криптовалюты. Сокольчанина убедили, что он сможет заработать «большие деньги» при минимальных вложениях.

«От такого выгодного предложения сокольчанин не смог отказаться. Решив, что такого шанса достоин не только он, мужчина предложил подзаработать своей возлюбленной, друзьям и даже коллегам по работе. В общей сложности набралось 5 человек», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Потерпевшие набрали кредиты в нескольких банках и начали переводить деньги на различные счета, ожидая получить проценты от сделок. Правда, обещанных «золотых гор» они так и не получили. Завершились операции с криптовалютой походом в ближайшее отделение полиции, где было написано заявление по факту мошенничества.