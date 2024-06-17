Несколько домов южной части Вологды завтра останутся без воды

В Вологде несколько домов в южной части города во вторник, 18 июня, останутся без воды. Как сообщает Вологда.рф, это связано с врезкой в трубопровод жилого комплекса на улице Возрождения. Подача воды будет ограничена с 0 часов до 23.50 по следующим адресам:

– улица Архангельская, дома 6 (котельная), 8а, 10, 10Б, 12;

– улица Летчика Каберова, дома 1а, 3а, 7;

– улица Маршала Конева, дом 47а;

– улица Ломоносова, дома 1 (корпуса 1, 2), 3 (корпуса 1, 2, 4);

– улица Осаново, дома 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 14Б, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32.

В связи с отключением водоснабжения в указанные дома будет осуществляться подвоз воды.