Череповчанин забил до смерти молодую супругу

В Череповце 25-летний местный житель забил до смерти супругу. Происшествие случилось в конце прошлой недели на улице Сталеваров.

«После распития спиртных напитков мужчина избил супругу 23 лет, причинив травму головы.

На следующий день гостивший у них знакомый вызвал к пострадавшей бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть молодой женщины», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.