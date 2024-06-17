Череповчанин забил до смерти молодую супругу

[ Происшествия ]

В Череповце 25-летний местный житель забил до смерти супругу. Происшествие случилось в конце прошлой недели на улице Сталеваров.  

«После распития спиртных напитков мужчина избил супругу 23 лет, причинив травму головы.
На следующий день гостивший у них знакомый вызвал к пострадавшей бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть молодой женщины», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.

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