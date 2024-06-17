МегаФон увеличит скорость интернета в трех поселках Вологодской области

[ Общество ]

Оператор ускорил интернет в поселениях Чёбсара, Чагода и Кадуй, где проживает более 18 тысяч жителей. Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвёртого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах местных жителей.

Мегафон

Цифровые улучшения в райцентре Кадуй затронули улицы Мира, Октября, Загородную, Полевую, а также Советскую. Скорость интернета выросла не только в микрорайоне Школьный, но и в жилых кварталах со множеством объектов социального значения. В том числе в зоне модернизации оказались автовокзал, краеведческий музей, поликлиника, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в Кадуе работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях.

Также новые телеком-объекты появились в поселке Чёбсара Шекснинского района. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети, скорость передачи данных на улицах Привокзальной, Железнодорожной и Пионерской выросла до 35 Мбит⁄с. Пассажиры местных электричек, следующие по маршруту «Вологда-Череповец», останавливаясь в Чебсаре, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи в поселке Чагода, улучшив зону покрытия. По данным МегаФона, абоненты здесь активно пользуются интернетом 4G: за первые пять месяцев 2024 года они потребили на 32% больше мобильного трафика, чем в прошлом году. Ежемесячно через мобильные устройства жители поселка «прокачивают» более 10 тысяч ГБ данных. Также аналитики отмечают, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 21%.

«МегаФон стремится улучшить качество жизни своих абонентов, обеспечивая равные возможности для обучения и работы в любой точке страны, будь то крупный город или маленький поселок. В настоящее время жители рабочих поселков Кадуй, Чагода и Чёбсара могут наслаждаться быстрым мобильным интернетом и отличной голосовой связью, включая технологию VoLTE, обеспечивающую мгновенное соединение и чистый звук», – уточняет Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Реклама. Рекламодатель ПАО Мегафон, ИНН 7812014560, LjN8KVtTW

Теги:
Мегафон
 

Последние новости

Еще одни вологжанин пожелал стать губернатором
Несколько домов южной части Вологды завтра останутся без воды
Череповчанин забил до смерти молодую супругу
МегаФон увеличит скорость интернета в трех поселках Вологодской области
Два вологодских сельхозпроизводителя указывают «нелогичные объемы сырья»
Две медали завоевали вологодские легкоатлеты на соревнованиях стран БРИКС
На Ильюшина машина сбила человека, водитель скрылся
Вологжанин утонул во время купания
В Череповце разыскивают худощавого сероглазого мужчину
В зоне СВО погиб мобилизованный из Кирилловского округа