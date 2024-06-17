МегаФон увеличит скорость интернета в трех поселках Вологодской области

Оператор ускорил интернет в поселениях Чёбсара, Чагода и Кадуй, где проживает более 18 тысяч жителей. Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвёртого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах местных жителей.

Цифровые улучшения в райцентре Кадуй затронули улицы Мира, Октября, Загородную, Полевую, а также Советскую. Скорость интернета выросла не только в микрорайоне Школьный, но и в жилых кварталах со множеством объектов социального значения. В том числе в зоне модернизации оказались автовокзал, краеведческий музей, поликлиника, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в Кадуе работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях.

Также новые телеком-объекты появились в поселке Чёбсара Шекснинского района. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети, скорость передачи данных на улицах Привокзальной, Железнодорожной и Пионерской выросла до 35 Мбит⁄с. Пассажиры местных электричек, следующие по маршруту «Вологда-Череповец», останавливаясь в Чебсаре, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи в поселке Чагода, улучшив зону покрытия. По данным МегаФона, абоненты здесь активно пользуются интернетом 4G: за первые пять месяцев 2024 года они потребили на 32% больше мобильного трафика, чем в прошлом году. Ежемесячно через мобильные устройства жители поселка «прокачивают» более 10 тысяч ГБ данных. Также аналитики отмечают, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 21%.

«МегаФон стремится улучшить качество жизни своих абонентов, обеспечивая равные возможности для обучения и работы в любой точке страны, будь то крупный город или маленький поселок. В настоящее время жители рабочих поселков Кадуй, Чагода и Чёбсара могут наслаждаться быстрым мобильным интернетом и отличной голосовой связью, включая технологию VoLTE, обеспечивающую мгновенное соединение и чистый звук», – уточняет Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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