Две медали завоевали вологодские легкоатлеты на соревнованиях стран БРИКС

[ Спорт ]

Две медали завоевали вологодские легкоатлеты на международных соревнованиях. Мультиспортивные игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Это ежегодные соревнования между государствами-участниками экономической группы.

Накануне на стадионе «Центральный» прошли соревнования по лёгкой атлетике, в которых не на последних ролях были и представители Вологодчины. Данил Росляков помог сборной России одержать победу в эстафете 4x100 метров. Четверка в составе Данила Рослякова, Данилы Тена, Андрея Лукина и Константина Крылова показала результат 38.95 сек.

Также Яна Перепелица, курсантка Вологодского института права и экономии (ВИПЭ) заняла второе место на дистанции 1500 метров, уступив победительнице Светлане Аплачкиной 0,94 секунды.

Теги:
лёгкая атлетика БРИКС
 

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