В Череповце разыскивают худощавого сероглазого мужчину

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Поисковики объявили в соцсетях о розыске 44-летнего Дмитрия Шубина.

Мужчина 11 июня ушел из дома на улице Комсомольской в Череповце. С тех пор о нем нет никаких известий.

Известны приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения Дмитрий был в синей футболке и синих джинсах. Возможно, с собой у него была маленькая черная сумка через плечо, в которой лежали документы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам 102 или 8-911-518-33-66

Поисково-спасательный отряд "Азимут"
 

Последние новости

В Череповце разыскивают худощавого сероглазого мужчину
В зоне СВО погиб мобилизованный из Кирилловского округа
Вологжанина, зарубившего брата топором, ждет суд
ФК «Череповец» возглавил турнирную таблицу «Золотого кольца»
Жесткое ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Вологде
Андрей Накрошаев заявил о желании отремонтировать школу №1 Вологды
Дело подростка, избившего в Кичменгском Городке полицейских, передали в суд
В Вытегре жулик выманил 2 миллиона у жителя Архангельска
Вологжане хвастаются небывалым урожаем грибов в соцсетях
Лось выскочил перед машинами на трассе под Череповцом