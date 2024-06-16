В Череповце разыскивают худощавого сероглазого мужчину

Поисковики объявили в соцсетях о розыске 44-летнего Дмитрия Шубина.

Мужчина 11 июня ушел из дома на улице Комсомольской в Череповце. С тех пор о нем нет никаких известий.

Известны приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения Дмитрий был в синей футболке и синих джинсах. Возможно, с собой у него была маленькая черная сумка через плечо, в которой лежали документы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам 102 или 8-911-518-33-66