ФК «Череповец» возглавил турнирную таблицу «Золотого кольца»

ФК «Череповец» возглавил турнирную таблицу первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». Накануне череповчане дома обыграли ФК «Родник» из Ивановской области со счётом 2:1.

Первый тайм соперники завершили при равенстве на табло (1:1), при том что желто-черным пришлось отыгрываться по ходу встречи. Пропустив на 17-й минуте, Кирилл Кульков сравнял счёт на 29-й. Уже в самой концовке встречи победу «Череповцу» принес гол Георгия Александрова.

«Верили до конца, за что пацанам большое спасибо. Верили, что можем вырвать эту победу. Вырвали. Большие красавцы. Очень сильно горжусь ими. Рады очень сильно, что три очка», - сказал после игры главный тренер ФК «Череповец» Алексей Ефименко.

Череповчане одержали три победы в трех матчах, и с 9-ю очками возглавили турнирную таблицу первенства 3-й лиги зоны «Золотое кольцо».

В следующем туре, 19 июня, ФК «Череповец» на выезде сыграет с молодёжной командой ярославского «Шинника». В этот же день «Олимп» из Вологодского округа отправится в гости к СШ им. Г. А. Ярцева в Кострому.

Обе команды не набрали ещё не одного очка. Вологжане потерпели 2 поражения, костромичи 3.