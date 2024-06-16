Жесткое ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Вологде

Жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-2114 произошло накануне вечером в Вологде. Авария случилась около половины девятого вечера на улице Чернышевского в районе дома №113.

Как пояснили в региональном УМВД, 18-летний водитель отечественного автомобиля применил экстренное торможение. В результате машину вынесло на встречную полосу, где он залетел под капот автобуса.

В аварии пострадал сам водитель, а также его пассажир-ровесник. Из покореженного автомобиля пострадавших доставали спасатели. Обоих молодых парней доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства ДТП.