Андрей Накрошаев заявил о желании отремонтировать школу №1 Вологды

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил, что здание школы №1 в центре Вологды необходим капитальный ремонт.

«Величественное здание в центре города, бывший дом генерал-губернатора, в котором с 1876 года располагалась школа, сохранило несущие конструкции, при этом нуждается в капитальном ремонте и реставрации как объект культурного наследия», - указано в соцсетях врио мэра города.

По его словам, ремонт здания мог бы решить проблему дополнительных помещений для первой школы, которой необходимы хороший актовый зал, кабинеты для учебного процесса и Центр детских инициатив.

Также Андрей Накрошаев уточнил, что на 2025 год выделены средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания.

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