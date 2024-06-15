Дело подростка, избившего в Кичменгском Городке полицейских, передали в суд

В апреле 16-летний житель райцентра стащил в соседней деревне металлические трубы.
Злоумышленника задержали по горячим следам, но сдаваться просто так он не собирался. Когда к нему пришли полицейские, юноша набросился на них с кулаками и причинил легкий вред здоровью потерпевших. Отметим, подобные телесные повреждения на самом деле являются довольно серьезными. Речь может идти, например, о сотрясении мозга.
На парня завели уголовное дело за кражу и применение насилия в отношении представителей власти.
Как сообщили в региональном СКР, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.
Пользователи соцсетей, где была размещена официальная информация о происшествии, усомнились в возможности подростка причинить столь серьезный вред.
-Сведения о последствиях указанного деяния соответствуют данным следствия. У следствия нет причин считать, что полицейские не были физически подготовлены. Дополнительного комментария, в силу возраста обвиняемого, предстоящего суда, дано не будет,- ответили в ведомстве.