Дело подростка, избившего в Кичменгском Городке полицейских, передали в суд

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

В апреле 16-летний житель райцентра стащил в соседней деревне металлические трубы.

Злоумышленника задержали по горячим следам, но сдаваться просто так он не собирался. Когда к нему пришли полицейские, юноша набросился на них с кулаками и причинил легкий вред здоровью потерпевших. Отметим, подобные телесные повреждения на самом деле являются довольно серьезными. Речь может идти, например, о сотрясении мозга.

На парня завели уголовное дело за кражу и применение насилия в отношении представителей власти. 

Как сообщили в региональном СКР, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. 

Пользователи соцсетей, где была размещена официальная информация о происшествии, усомнились в возможности подростка причинить столь серьезный вред.

-Сведения о последствиях указанного деяния соответствуют данным следствия. У следствия нет причин считать, что полицейские не были физически подготовлены. Дополнительного комментария, в силу возраста обвиняемого, предстоящего суда, дано не будет,-  ответили в ведомстве.

Теги:
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