Дело подростка, избившего в Кичменгском Городке полицейских, передали в суд

В апреле 16-летний житель райцентра стащил в соседней деревне металлические трубы.

Злоумышленника задержали по горячим следам, но сдаваться просто так он не собирался. Когда к нему пришли полицейские, юноша набросился на них с кулаками и причинил легкий вред здоровью потерпевших. Отметим, подобные телесные повреждения на самом деле являются довольно серьезными. Речь может идти, например, о сотрясении мозга.

На парня завели уголовное дело за кражу и применение насилия в отношении представителей власти.

Как сообщили в региональном СКР, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Пользователи соцсетей, где была размещена официальная информация о происшествии, усомнились в возможности подростка причинить столь серьезный вред.