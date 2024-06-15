В Вытегре жулик выманил 2 миллиона у жителя Архангельска

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на обман в полицию Вытегры пожаловался 38-летний архангелогородец.

Мужчине в мессенджере позвонили сначала липовые сотрудники госуслуг, потом фальшивые полицейские, а напоследок - работники кредитного учреждения.

Собеседники заявили, будто накопления приезжего пытаются похитить аферисты. Тот поверил, взял онлайн три крупных займа в разных банках. Потом, как ему велели, обналичил деньги и отправил на названные преступниками счета. В общей сложности злоумышленники выманили у бедолаги больше двух миллионов рублей.