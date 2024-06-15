Вологжане хвастаются небывалым урожаем грибов в соцсетях

О находках отчитались в соцсетях вологодские грибники. Подберезовики и подосиновики вот уже несколько дней собирают под Вологдой, Соколом и Шексной, а также в Череповецком районе.

Менее удачливыми оказались грибники из Грязовца.

- Проехали три грибных места. Сухо, одни шишки и три поганки нашли. Зато как красиво! - не слишком переживают по поводу отсутствия лесных деликатесов там.

В соседних регионах, в частности, в Костромской области, на нехватку июньских грибов тоже не жалуются, приносят их из леса огромными корзинами.