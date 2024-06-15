Лось выскочил перед машинами на трассе под Череповцом

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Происшествие, о котором сообщили в соцсетях, имело место поздним вечером 14 июня.

На трассу в Череповецком районе неожиданно выбежал лось. 

По версии автора поста, выложившего видео в ВК, о приближении сохатого водителя, оказавшегося ближе к зверю, предупредил другой шофер светом фар. Это и помогло избежать катастрофы.

Комментаторы, впрочем, отметили, что на самом деле световой сигнал, вероятно, говорил о патрулирующих трассу гаишниках.

- Молодец! Правда, думаю, что предупреждал-то он как раз не о лосе, - намекнул один из пользователей сети.

Участок дороги, на котором случился инцидент, - не среди лесов. Животное появилось со стороны поля. Тем не менее, заметить лося, несмотря на его габариты, в темноте было непросто.

Теги:
лось трасса Череповец
ЧП | ДТП | Криминал | Вологодская область
 

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