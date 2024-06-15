Движение по одной полосе моста в Кувшиново откроют в июле

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт кувшиновского моста начался в прошлом году, сейчас путепровод готов на  80%.

Там уложили первый слой покрытия и провели армирование переходной плиты.

По плану проезжую часть сооружения расширят до девяти метров (ранее она была пятиметровой), а также установят четыре новые опоры: две - по берегам и две - в русле реки. 

Одну из полос обновленного путепровода откроют для движения примерно через месяц, в середине июля. Вторую должны доделать в начале сентября.

Ремонт моста обойдется казне в полмиллиарда рублей. Путепровод приводят в порядок за счет федерального и регионального бюджетов при городском софинансировании.

Теги:
Кувшиново мост Вологда
администрация г. Вологды
 

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