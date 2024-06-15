Череповчанка превратила общую деревенскую землю в огромное стихийное пастбище

Жительница деревни Большая Шорманга, которая находится в Череповецком районе, превратила общую деревенскую землю в огромное пастбище. При этом местные жители ничего не могут с ней поделать. Как сообщает издание GorodChe, стихийное разведение животных началось с собак.

«Всё начиналось с собак, потом пошли куры, овцы и лошади. Сейчас местные в отчаянии – управы на соседку не могут найти нигде. Антисанитария, полная бесконтрольность животных на выгуле, а, главное, их огромное количество и нежелание хозяйки идти на контакт – всё это накалило обстановку в деревне до предела», — пишет издание.

Местные жители также рассказывают, что для ухода за своим огромным пастбищем женщина использует труд нелегалов, при этом все это скрывается от полиции.

Пока жителям деревни добиться наведения порядка не удается, хотя они уже обращались в самые различные инстанции.