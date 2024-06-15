Вологодские легкоатлеты завоевали 6 медалей Всероссийский спартакиады

Вологодские легкоатлеты завоевали 6 медалей на Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады России.

Соревнования прошли в столичных «Лужниках» с 10 по 15 июня. В них приняли участие более 560 спортсменов с ментальными нарушениями из 34 регионов России, а так же гости из республики Беларусь и Узбекистана.

Вологодские спортсмены завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Алина Колосова заняла второе место в беге на 400 м. и третье в толкании ядра. Настя Вячеславова взяла серебряную медаль в прыжке в длину с разбега и бронзовую в беге на 200 м. Обе спортсменки представляют областную столицу.

Артём Кирюшин из Великого Устюга завоевав бронзу в толкании ядра и стал 4-м в беге на 400 м., его земляк Иван Кудрявцев везет с соревнований бронзовую медаль в прыжках в длину.

Совсем немного до медалей нашим спортсменам не хватило в эстафете 4x100 метров, здесь вологжане заняли 4 место.